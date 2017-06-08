08.06.2017 14:59

Порошенко подписал Закон о рынке электрической энергии

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О рынке электрической энергии», принятый Верховной Радой 13 апреля.



// president.gov.ua

Закон вводит конкурентные и прозрачные условия в отрасли, сообщает пресс-служба Главы государства.



«Закон является судьбоносным, антикоррупционным. Не будет больше никто устанавливать цену на электроэнергию, уголь, соотношение - то, что на определенном этапе было оправдано в виде формулы, - отменяем. И рынок, прозрачный и эффективный, будет определять цену, и будет побеждать тот, кто наиболее эффективно работает», - подчеркнул Петр Порошенко.



Президент напомнил, что закон был разработан совместно с европейским Энергетическим Сообществом, одобренный ЕС и американскими партнерами, и поддержан мировыми антикоррупционных организациями.



«Мы продолжаем наводить порядок в Украине. Поэтому сегодня здесь, а не в кабинете, вместе с вами, я принял решение о подписании закона и начала процесса создания рынка электроэнергии», - отметил Петр Порошенко, подчеркнув, что при подготовке этого документа была проделана огромная работа. Он добавил: «Результат этой работы - это совершенно новые революционные правила функционирования рынка электрической энергии - прозрачного и эффективного».



По словам Президента, сейчас начнется кропотливая работа о введении норм и технологий, определенных Законом. Он отметил, что в Украине создается модель рынка, по которой работают страны Европейского Союза. В частности, документ предусматривает введение бирж электроэнергии. По его словам, цель Закона - вхождение Украины в общей энергетической системы Европейского Союза.



Глава государства подчеркнул, что закон имеет три важные признаки: «Первое, он полностью соответствует европейским стандартам и аналогам. Второе, этот Закон вводит конкурентный рынок, конкуренцию на рынке, и это делает конкурентной не только энергетическую отрасль - кто дешевле произвел, то первый продал, но и делает конкурентной украинскую промышленность и экономику. Третьих, он прозрачный - создает действенный предохранитель проявлениям коррупции на рынке электроэнергии». Президент подчеркнул, что это является еще одним подтверждением решительной настроенности борьбы с коррупцией.



Петр Порошенко отметил, что Правительство совместно с Нацкомиссией должны как можно скорее сформировать план мероприятий по имплементации Закона. Президент добавил, что все планы мероприятий по реформированию энергетической отрасли в кратчайшие сроки должны быть вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и Национального совета реформ.



Президент подчеркнул, что впереди еще остается много работы, в частности, должен быть разработан законопроект "О Фонде энергоэффективности". По его словам, партнеры Украины - ЕС и США - готовы оказать финансовую поддержку для внедрения системы энергоэффективности. Петр Порошенко напомнил, что в 2014 году, когда его избрали Президентом, украинская экономика была среди десяти самых энергетически эффективных экономик мира. «Чем больше потребляли газа, тем больше шло властям. Мы уже сегодня сократили на 30% энергопотребление и будем продолжать делать это дальше», - подчеркнул Президент.