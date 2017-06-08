08.06.2017 15:59

Кабмин отменил регулирование цен на продукты питания

Кабинет министров 7 июня принял постановление №394, которым отменяется государственное регулирование цен на продукты питания.



// vybor.ua

На сайте правительства отмечается, что главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования. Ожидается, что это решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.



Этим решением правительство отменило порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары, порядок формирования цен на продукты, которые регулируются государством.



Также прекращен пилотный проект о приостановке госрегулирования цен.



Агентство "Украинские новости" пишет, что действие постановления распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%, а также на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, на предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.