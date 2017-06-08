08.06.2017 17:45

Участники Ассоциации городов обладателей Приза Европы посетили модульный городок и «Прозрачные офисы» (ФОТО)

Участники Генеральной Ассамблеи городов-обладателей приза Европы сегодня путешествовали Харьковом. Были на экскурсиях в музеях, видели исторические и архитектурные памятки и не только. Еще ознакомились с работой «Прозрачных офисов» и посетили модульный городок и увидели, как организован быт вынужденных переселенцев, проживающих в Харькове.



city.kharkov.ua

Гости побывали в модульном городку, который был построен в Харькове при участии немецких благотворителей, специально для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Эти люди вынуждены были покинуть родные места после того, как там начались боевые действия и поселиться в мирном Харькове. И как говорят, об этом не жалеют.

«Очень радушно, замечательно встретил Харьков нас. Нам предоставили самое необходимое. В домиках тепло, уютно, чистота, порядок, есть горячая вода и все необходимое», - говорит переселенка из Луганской области Екатерина Евсеенко.

В свою очередь заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан рассказала о том, как в модульном городке организовано и быт, и помощь вынужденным переселенцам.

«Мы стараемся для них сделать все, что нужно обыкновенному человеку внутри большого города. Сюда включены все и дети, которым нужны детский садик и школа, и пожилые люди, которым нужно оформить пенсии и решить какие-то вопросы со здоровьем и все что касается медицинской помощи. Вопросы трудоустройства, оформления инвалидности и вопросы, касающиеся культурно-массового досуга. Практически это вся человеческая жизнь от начала и до конца, все, что нужно людям, они в городе Харькове получили в тех масштабах, в которых нам это было под силу», - информирует заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Сейчас в модульном городке почти 400 жителей. Представители европейских стран имели возможность лично пообщаться с переселенцами и познакомиться с условиями их жизни.

«У меня такие особые впечатления, прежде всего должен поблагодарить за то, что вы делаете для этих людей, даете веру и это очень важно. Здесь очень хорошая человеческая работа сделана вами», - делится заместитель мэра польского города Ченстохова Ришард Стефаняк.

«Я хочу отметить прекрасную организацию этого города. Дети рождаются, дети ходят в школу, они не отделены от других и это как одна семья. Ваш город делает, очень много для интеграции ваших внутренних переселенцев», - сообщает депутат городского совета Нюрнберга (Германия) Рената Блюменштетер.

Также иностранные гости посетили сегодня центр административных услуг и «Прозрачный офис». О создании таких в Харькове были наслышаны еще дома, поэтому хотели ознакомиться с их работой и с организацией такой масштабной системы предоставления административных и социальных услуг.

«По-моему это революция. Это совсем другая идея, чтобы приглашать людей, чтобы сразу ими заниматься, решать их проблемы. Для меня очень интересен такой большой энтузиазм этих людей, которые здесь работают», - говорит заместитель председателя совета Гдыни (Польша) Зигмунд Змуда.

«Я считаю, что такие центры это центры будущего, это 21 век. Прежде всего, это все очень удобно для людей и обслуживание здесь происходит на самом современном уровне и еще впичетляет такое непревзойденное техническое оснащение», - добавляет мэр Вюрцбурга (Германия) Кристиан Шухард.

Подобные центры тем более такого формата далеко не во всех европейских городах. Поэтому, как отмечают иностранные гости, и в этом вопросе готовы перенимать опыт Харькова.