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08.06.2017  19:17   

В Харькове разоблачили цех по производству суррогатного алкоголя (ФОТО)

Прокуратура области совместно с ГУ ГФС в области разоблачили цех, где незаконно изготавливали алкогольные напитки.


khar.gp.gov.ua
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, уголовное производство начато по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров - алкогольных напитков (ч. 1 ст. 204 УК Украины).
 
«Подпольный цех, где изготавливали фальсификат водки, обнаружен на одном из складов Харькова. «Напиток» изготавливали из спирта, разбавляли водой. Во время обыска обнаружено и изъято около 3 тонн спиртосодержащей вещества, расфасованного в пятилитровые емкости, а также спиртометры и другие средства производства фальсификата», - рассказал Оганнисян.
 
Сейчас правоохранители  продолжают обыски и устанавливают каналы поставок и сбыта фальсификата.
 
 
 
 
 
ФОТО: Прокуратура
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  фальсификат, алкоголь, харьков, прокуратура
 
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