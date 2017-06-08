08.06.2017 19:17

В Харькове разоблачили цех по производству суррогатного алкоголя (ФОТО)

Прокуратура области совместно с ГУ ГФС в области разоблачили цех, где незаконно изготавливали алкогольные напитки.



khar.gp.gov.ua

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, уголовное производство начато по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров - алкогольных напитков (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

«Подпольный цех, где изготавливали фальсификат водки, обнаружен на одном из складов Харькова. «Напиток» изготавливали из спирта, разбавляли водой. Во время обыска обнаружено и изъято около 3 тонн спиртосодержащей вещества, расфасованного в пятилитровые емкости, а также спиртометры и другие средства производства фальсификата», - рассказал Оганнисян.

Сейчас правоохранители продолжают обыски и устанавливают каналы поставок и сбыта фальсификата.

ФОТО: Прокуратура