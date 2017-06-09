09.06.2017 09:25

Минсоц предлагает ввести квоты для работников старше 45 лет

Министерство социальной политики предлагает внедрить квоты для лиц предпенсионного возраста.



РБК-Украина

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, отказ многих работодателей брать на работу людей предпенсионного возраста является большой проблемой, которую можно постараться решить введением минимальных квот для таких работников.



"Давайте внесем в закон очень простую правку, как у нас существует квота на инвалидов: давайте обяжем работодателей не менее 4-5% иметь людей после 45 лет", - сказал он на парламентских слушаниях о приоритетности соблюдения страховых принципов при реформировании пенсионной системы.



Рева отметил, что у органов власти существует инструментарий проверить выполнение работодателями этой нормы.



"И, если человек будет жаловаться, приходить к нам и говорить, что его не берут на работу под любыми предлогами, значит, мы должны иметь инструментарий повлиять на ситуацию", - сказал министр.



В ходе слушаний ряд выступавших отметили, что одной из преград для предлагаемого правительством повышения минимального страхового стажа с 15 лет до 25 лет и возможного срока выхода на пенсию с 60 на 65 лет является нежелание работодателей брать людей предпенсионного возраста на работу.



Напомним, в рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.