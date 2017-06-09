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09.06.2017  10:30   

Сегодня в Харькове – президенты Украины и Литвы

9 июня в Харькове Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.


// ХОГА

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, президенты обсудят подготовку к Саммиту Украина - ЕС, дальнейшее сотрудничество с НАТО в контексте недавнего саммита Альянса, проблематику двусторонних отношений, а также усиление взаимодействия для противодействия российской агрессии.

Главы двух государств также встретятся с украинскими военнослужащими АТО, которые проходили реабилитацию в Литве.

Кроме этого,  Даля Грибаускайте примет участие в церемонии открытия Дней Литвы, которые пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, грибаускайте, харьков
 
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