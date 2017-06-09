Сегодня в Харькове – президенты Украины и Литвы

9 июня в Харькове Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, президенты обсудят подготовку к Саммиту Украина - ЕС, дальнейшее сотрудничество с НАТО в контексте недавнего саммита Альянса, проблематику двусторонних отношений, а также усиление взаимодействия для противодействия российской агрессии.
Главы двух государств также встретятся с украинскими военнослужащими АТО, которые проходили реабилитацию в Литве.
Кроме этого, Даля Грибаускайте примет участие в церемонии открытия Дней Литвы, которые пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
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