09.06.2017 10:30

Сегодня в Харькове – президенты Украины и Литвы

9 июня в Харькове Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.



// ХОГА

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, президенты обсудят подготовку к Саммиту Украина - ЕС, дальнейшее сотрудничество с НАТО в контексте недавнего саммита Альянса, проблематику двусторонних отношений, а также усиление взаимодействия для противодействия российской агрессии.



Главы двух государств также встретятся с украинскими военнослужащими АТО, которые проходили реабилитацию в Литве.



Кроме этого, Даля Грибаускайте примет участие в церемонии открытия Дней Литвы, которые пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.