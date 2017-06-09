Центр Харькова охраняют почти тысяча полицейских

Работники полиции Харькова готовы к охране порядка во время визита двух президентов.
Как сообщили в Нацполиции, в центре города усилена охрана безопасности.
К обеспечению общественного порядка и безопасности привлечены 900 правоохранителей, среди которых курсанты ХНУВД и Нацгвардейцы.
Напомним, сегодня в Харькове Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.
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После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
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