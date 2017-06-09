 
Главная Новости Власть Центр Харькова охраняют почти тысяча полицейских
09.06.2017  12:39   

Центр Харькова охраняют почти тысяча полицейских

Работники полиции Харькова готовы к охране порядка во время визита двух президентов.


// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, в центре города усилена охрана безопасности.

К обеспечению общественного порядка и безопасности привлечены 900 правоохранителей, среди которых курсанты ХНУВД и Нацгвардейцы.

Напомним, сегодня в Харькове Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.

Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.05 Власть Более тысячи правоохранителей будут следить за порядком во время футбольного матча 05.05 Власть Харьковская полиция будет охранять матч двух команд из Донбасса 26.04 Образование На Харьковщине проходит Неделя охраны труда
 
 

Видео

В Харькове объединились молодёжные советы 8 городов Украины
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 