09.06.2017 12:39

Центр Харькова охраняют почти тысяча полицейских

Работники полиции Харькова готовы к охране порядка во время визита двух президентов.



// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, в центре города усилена охрана безопасности.



К обеспечению общественного порядка и безопасности привлечены 900 правоохранителей, среди которых курсанты ХНУВД и Нацгвардейцы.



Напомним, сегодня в Харькове Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.