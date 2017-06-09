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09.06.2017  12:58   

Налоговая составила ТОП-10 плательщиков региона

В Государственный бюджет за январь-май поступило 12,5 млрд грн, что на 3,2 млрд больше чем за соответствующий период прошлого года.


// ГФС

Как сообщили в ГУ ДФС в Харьковской области, наибольшие суммы налогов в бюджет за 5 месяцев 2017 уплатили:

1. ДК «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» (рентные платежи)

2. ООО «Эско-Север» (рентные платежи)

3. ЗАО ВК «Укрнефтебурение» (рентные платежи)

4. ПРАТ «Укргаздобыча» (рентные платежи)

5. ООО «Энергия-95» (рентные платежи)

6. Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога» (налог на доходы физических лиц и военный сбор)

7. ООО «Инвестор-Атiка» (налог на прибыль, НДС)

8. Сельскохозяйственное ООО «Мрія» (НДС)

9. ООО «Системойлинженеринг» (рентные платежи)

10. ООО «Куб-Газ» (рентные платежи)

Источник:   ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, харьков
 
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