Налоговая составила ТОП-10 плательщиков региона

В Государственный бюджет за январь-май поступило 12,5 млрд грн, что на 3,2 млрд больше чем за соответствующий период прошлого года.
Как сообщили в ГУ ДФС в Харьковской области, наибольшие суммы налогов в бюджет за 5 месяцев 2017 уплатили:
1. ДК «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» (рентные платежи)
2. ООО «Эско-Север» (рентные платежи)
3. ЗАО ВК «Укрнефтебурение» (рентные платежи)
4. ПРАТ «Укргаздобыча» (рентные платежи)
5. ООО «Энергия-95» (рентные платежи)
6. Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога» (налог на доходы физических лиц и военный сбор)
7. ООО «Инвестор-Атiка» (налог на прибыль, НДС)
8. Сельскохозяйственное ООО «Мрія» (НДС)
9. ООО «Системойлинженеринг» (рентные платежи)
10. ООО «Куб-Газ» (рентные платежи)
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После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: