09.06.2017 12:58

Налоговая составила ТОП-10 плательщиков региона

В Государственный бюджет за январь-май поступило 12,5 млрд грн, что на 3,2 млрд больше чем за соответствующий период прошлого года.



// ГФС

Как сообщили в ГУ ДФС в Харьковской области, наибольшие суммы налогов в бюджет за 5 месяцев 2017 уплатили:



1. ДК «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» (рентные платежи)



2. ООО «Эско-Север» (рентные платежи)



3. ЗАО ВК «Укрнефтебурение» (рентные платежи)



4. ПРАТ «Укргаздобыча» (рентные платежи)



5. ООО «Энергия-95» (рентные платежи)



6. Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога» (налог на доходы физических лиц и военный сбор)



7. ООО «Инвестор-Атiка» (налог на прибыль, НДС)



8. Сельскохозяйственное ООО «Мрія» (НДС)



9. ООО «Системойлинженеринг» (рентные платежи)



10. ООО «Куб-Газ» (рентные платежи)