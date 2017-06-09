09.06.2017 14:57

Правила безвиза: что нужно водителям для поездок за границу

Главный сервисный центр МВД информирует владельцев автомобилей о том, какие документы должны быть в наличии у водителя в случае пользования транспортным средством за границей.



//hsc.gov.ua

Уже с воскресенья, 11 июня, украинцы смогут воспользоваться безвизовым режимом и без сложностей путешествовать по Европе. Как сообщили в сервисном центре, для путешествий за границу на автомобиль необходимо иметь: национальное водительское удостоверение, которое должно соответствовать международным требованиям - в частности, в документе должен быть указан срок действия; опознавательный знак Украины на транспортном средстве; договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на человека, который пересекает границу; государственный номерной знак на ТС.



Водителям следует помнить, что индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать с государственными номерными знаками.



В случае отсутствия права собственности на транспортное средство следует оформить документы для поездки за границу. Для этого необходимо заявление владельца транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения транспортным средством. Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период путешествия выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования и (или) распоряжения транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД.



В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что выданое на период поездки за границу свидетельство о регистрации подлежит возврату соответствующему сервисному центру МВД не позднее чем в течение десяти дней после возвращения из-за границы. Транспортные средства, на которые в соответствии с законом установлен временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств, приобретенных в рассрочку), к поездкам за границу не допускаются.



С подробной информацией об организации поездки за границу на транспортном средстве можно ознакомиться на сайте Главного сервисного центра МВДУ, получить консультацию можно по телефону (044) 290-18-99 или на официальной Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД.



