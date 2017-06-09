21 июня состоится сессия горсовета

Тринадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 21 июня в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня – 61 вопрос и «Разное».
Начало сессии – в 10:00.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: