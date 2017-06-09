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09.06.2017  15:23   

21 июня состоится сессия горсовета

Тринадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 21 июня в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня – 61 вопрос и «Разное».

Начало сессии – в 10:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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