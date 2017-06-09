21 июня состоится сессия горсовета

День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!

Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.