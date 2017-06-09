Будущие спасатели выпустились из альма-матер

В университете гражданской защиты Украины состоялся выпуск молодых специалистов.
464 курсанта получили дипломы, 74 из них – с отличием. 242 лейтенанта продолжат свою служебную деятельность в подразделениях ГСЧС.
Поздравление от председателя ГСЧС Украины Николая Чечеткина выпускникам и гостям торжественного мероприятия передал заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Белошицкий.
«Этот день является результатом многолетней работы – как вашей, так и ваших руководителей, педагогов, наставников и родителей. Несколько лет назад, сознательно сделав выбор в пользу почетного дела – спасения людей, вы отказались от беспечной жизни ради почетной обязанности носить гордое имя спасателя – офицера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, - сказал Руслан Белошицкий. - Работайте на благо Украины так, чтобы мы гордились вами и вашими профессиональными достижениями. Знания и навыки, полученные в университете, станут надежным фундаментом для успешного развития вашего профессионального мастерства, помогут качественно и уверенно выполнять поставленные задачи».
С напутственными пожеланиями к молодым офицерам обратился ректор университета генерал-лейтенант службы гражданской защиты Владимир Садковой. Он отметил, что научно-педагогические работники учебного заведения приложили все усилия, чтобы будущие специалисты воспользовались полученными знаниями в профессиональной деятельности, чтобы каждый из них чувствовал собственную способность применять свои умения для решения практических задач в составе подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Желаю успехов в дальнейшей работе, быть достойными звания выпускника Национального университета гражданской защиты Украины», - обратился Владимир Садковой к молодым офицерам.
Выпускники поблагодарили руководство и коллектив учебного заведения за постоянное внимание, поддержку и заботу, дали торжественную клятву верности и преданности Украинскому народу и избранной профессии.
Среди сегодняшних выпускников был и курсант 5-го курса факультета техногенно-экологической безопасности Максим Барабаш. Шесть лет назад он спас жизнь полуторагодовалому Егору Лопатину, который упал в 15-метровый колодец. Достал Максим маленького Егора уже без сознания. Наверху взрослые помогали юноше предоставлять домедицинскую помощь ребенку и отправили его в больницу, где впоследствии маленький Егор окончательно выздоровел. В сентябре 2012 года 16-летнего николаевского школьника Максима Барабаша пригласили в ГСЧС Украины, где он получил награду за спасенную жизнь и стал «Героем-спасателем года». Судьбоносное событие стало решающим: через год Максим Барабаш поступил в Национальный университет гражданской защиты Украины.
И 9 июня во время торжеств уже семилетний Егор Лопатин и его мать искренне благодарили Максима Барабаша за спасенную жизнь. Максим подарил Егору свои курсантские погоны с надеждой, что малыш тоже выберет профессию спасателя.
Завершилась церемония выпуска прохождением торжественным маршем личного состава университета.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
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