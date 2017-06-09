09.06.2017 16:29

Будущие спасатели выпустились из альма-матер

В университете гражданской защиты Украины состоялся выпуск молодых специалистов.



// ХОГА

464 курсанта получили дипломы, 74 из них – с отличием. 242 лейтенанта продолжат свою служебную деятельность в подразделениях ГСЧС.

Поздравление от председателя ГСЧС Украины Николая Чечеткина выпускникам и гостям торжественного мероприятия передал заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Белошицкий.

«Этот день является результатом многолетней работы – как вашей, так и ваших руководителей, педагогов, наставников и родителей. Несколько лет назад, сознательно сделав выбор в пользу почетного дела – спасения людей, вы отказались от беспечной жизни ради почетной обязанности носить гордое имя спасателя – офицера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, - сказал Руслан Белошицкий. - Работайте на благо Украины так, чтобы мы гордились вами и вашими профессиональными достижениями. Знания и навыки, полученные в университете, станут надежным фундаментом для успешного развития вашего профессионального мастерства, помогут качественно и уверенно выполнять поставленные задачи».

С напутственными пожеланиями к молодым офицерам обратился ректор университета генерал-лейтенант службы гражданской защиты Владимир Садковой. Он отметил, что научно-педагогические работники учебного заведения приложили все усилия, чтобы будущие специалисты воспользовались полученными знаниями в профессиональной деятельности, чтобы каждый из них чувствовал собственную способность применять свои умения для решения практических задач в составе подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Желаю успехов в дальнейшей работе, быть достойными звания выпускника Национального университета гражданской защиты Украины», - обратился Владимир Садковой к молодым офицерам.

Выпускники поблагодарили руководство и коллектив учебного заведения за постоянное внимание, поддержку и заботу, дали торжественную клятву верности и преданности Украинскому народу и избранной профессии.

Среди сегодняшних выпускников был и курсант 5-го курса факультета техногенно-экологической безопасности Максим Барабаш. Шесть лет назад он спас жизнь полуторагодовалому Егору Лопатину, который упал в 15-метровый колодец. Достал Максим маленького Егора уже без сознания. Наверху взрослые помогали юноше предоставлять домедицинскую помощь ребенку и отправили его в больницу, где впоследствии маленький Егор окончательно выздоровел. В сентябре 2012 года 16-летнего николаевского школьника Максима Барабаша пригласили в ГСЧС Украины, где он получил награду за спасенную жизнь и стал «Героем-спасателем года». Судьбоносное событие стало решающим: через год Максим Барабаш поступил в Национальный университет гражданской защиты Украины.

И 9 июня во время торжеств уже семилетний Егор Лопатин и его мать искренне благодарили Максима Барабаша за спасенную жизнь. Максим подарил Егору свои курсантские погоны с надеждой, что малыш тоже выберет профессию спасателя.

Завершилась церемония выпуска прохождением торжественным маршем личного состава университета.