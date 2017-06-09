09.06.2017 18:25

Грибаускайте и Светличная открыли Дни Литвы в Харькове

Президент Литовской республики вместе с главой ХОГА приняла участие в праздничных мероприятиях, стартовавших 9 июня в парке им. Горького.



kharkivoda.gov.ua

Приветствуя гостей праздника, Даля Грибаускайте отметила, что со времени ее последнего визита в Харьковскую область наш регион ощутимо изменился, стал более европейским.

«Поздравляю, что у вас есть такая молодая и динамичная руководитель. Надо, чтобы у власти было больше женщин, - сказала Президент Литвы. - Я рада возможности представить Литву в вашем городе. Европа - с вами, будущее Украины - в Европе. Слава Украине!».

Юлия Светличная, в свою очередь, поблагодарила Далю Грибаускайте за то, что именно наша область была выбрана местом встречи президентов Украины и Литвы, а также – местом проведения Дней Литвы.

«Мы празднуем 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Литвой. Наши страны имели общее прошлое, а сегодня мы можем создавать наше общее европейское будущее. Спасибо за вашу поддержку и за этот праздник», - сказала Юлия Светличная.

Даля Грибаускайте подчеркнула: решение проводить Дни Литвы именно в Харькове – неслучайное.

«Харьков для нас – город-герой, - сказала Президент Литовской республики. - Вы находитесь в 40 км от границы не совсем дружественного соседа, и вы смогли защитить свой город – не только силами военных, но даже с помощью футбольных фанатов. Это прекрасный пример того, насколько вы хотите быть свободными, быть европейцами и хозяевами своей земли. Это тот дух, которому мы все радуемся. И мне намного легче поддержать страну, которая сама борется за себя. Если бы вы этого не делали, как бы я могла объяснить своему народу, что вам нужно помогать? А сейчас все это понимают».

Юлия Светличная отметила, что визит Президента Литвы в Харьков чрезвычайно важен для региона.

«Мы ценим международное сотрудничество и то внимание, которое нам уделяют международные партнеры, - отметила глава ХОГА. - В целом геополитическая обстановка дает нам надежду на то, что в последующем наша страна будет равноправным членом Европейского Союза. Мы доказали, что Харьков – это Европа, еще в 2014 году, сохранив здесь мир».

Дни Литвы в нашей области будут проходить с 9 до 11 июня. В эти дни в Харькове состоится литовская ярмарка, где будут представлены национальные ремесла и блюда, возможности туризма и обучения в Литве, с концертами выступят литовские и украинские артисты.