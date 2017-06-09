09.06.2017 18:06

Президенты Украины и Литвы встретились с бойцами АТО

Петр Порошенко и Даля Грибаускайте встретились с участниками АТО, которые проходили реабилитацию в Литве.



kharkivoda.gov.ua

В общении с президентами приняли участие 17 бойцов из Харьковщины и других регионов страны.

Встреча прошла при участии Министра обороны Украины Степана Полторака, Главы Администрации Президента Украины Игоря Райнина и председателя Харьковской областной администрации Юлии Светличной.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Далю Грибаускайте за помощь, которую Литва оказывает Украине в трудные времена.

«С первой минуты российской агрессии, которая была развязана против Украины, с первых дней незаконной аннексии Крыма мы ощущали помощь и поддержку наших партнеров, друзей из Литвы. Я считаю, что огромное значение имела не только техническая помощь: нам поставлялась амуниция, оружие, одежда, медикаменты, - эта помощь имела огромную символичность, - сказал Президент. - Когда мы оказались в трудной ситуации, Литва первой предложила оказать медицинскую помощь для Украины. Мы это очень ценим».

Петр Порошенко также поблагодарил участников АТО, которые защищают суверенитет государства.

«Когда я был избран Президентом, весь Донбасс был оккупированным. Героические украинские войска освободили две трети Донбасса - Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь и многие другие города», - отметил Глава государства.

Даля Грибаускайте также выразила благодарность украинским воинам, подчеркнув, что они защищают свободу не только своей страны, а и всей Европы.

«Столкнуться в 21 веке с военной агрессией соседей было большой неожиданностью. Мы прекрасно понимаем, что вы боретесь не только за свою свободу, а и за свободу всей Европы. Поэтому помочь вам является нашей обязанностью, ведь мы понимаем, какой героизм вы проявляете. Поэтому я рада, что помощь украинской армии по собственной инициативе предоставляют простые литовские граждане через негосударственные организации. Думаю, это самая важная помощь - помощь, которая идет от сердца, - отметила Президент Литовской республики. - Мы и в дальнейшем готовы принимать воинов, которым требуется медицинская помощь. Также готовы помогать армии всем, чем можем».

В благодарность за помощь в лечении и реабилитации украинских солдат участники АТО вручили Дале Грибаускайте символический подарок, изготовленный собственными руками: флаг Литвы, сделанный из брони и пуль.