12.06.2017 13:53

Светличная откроет личную приемную на «Турбоатоме»

В ближайшее время на «Турбоатоме» откроется личная приемная главы ХОГА.



// ХОГА

Об этом сообщила Юлия Светличная во время встречи с коллективом предприятия.

«Я неоднократно бывала на вашем предприятии, проводила личные приемы, но общаться каждый день возможности нет. Поэтому мы решили поддержать работников предприятия, открыв такую приемную, которая будет работать на постоянной основе», - пояснила руководитель области.



Встреча руководителя области с работниками ПАО «Турбоатом» прошла сегодня, 12 июня. Юлия Светличная пообщалась с коллективом и провела совещание с менеджментом предприятия, а также ознакомилась с работой испытательно-сборочного цеха. Работникам предприятия глава области сообщила приятную новость – до конца года средняя зарплата на «Турбоатоме» вырастет на 20 % (около 1,5 тысячи гривень).



«Думаю, что это нормально: когда у предприятия есть заказы и есть финансовый результат, он должен отражаться и на зарплате каждого из вас, - сказала Юлия Светличная. - Мы уже были на нескольких промышленных предприятиях и договорились с собственниками и менеджментом (в зависимости от формы собственности) о повышении социальных гарантий для каждого работника. На 5-ти крупных промышленных предприятиях Харьковской области для 15-ти тысяч харьковчан заработная плата будет повышаться».



Напомним, глава ХОГА договорилась о повышении социальных гарантий с собственниками и менеджментом пяти крупных промышленных предприятий региона: завода им. Малышева, «ХТЗ», Харьковского плиточного завода, ГПУ «Шебелинкагаздобыча» и ПАО «Турбоатом». В среднем зарплаты для 15 000 работников предприятий вырастут на 1000 грн.

