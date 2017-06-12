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12.06.2017  14:28   

На трассе Киев – Харьков появилась дорожная полиция

С 12 июня начала работу дорожная полиция. Правоохранители патрулируют четыре трассы государственного значения.


// УНИАН

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«Патрульная полиция сейчас будет патрулировать трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны», – отметил Билошицкий и впоследствии уточнил, что сегодня на работу выедут более 70 полицейских.

Он также рассказал, что дорожная полиция выходит на службу на 20 патрулях и 8 стационарных постах, которые ранее использовала ГАИ.

Впоследствии эти станции «будут превращены в дорожные станции патрульной полиции». «Там планируем привлекать другие службы: дорожные службы, возможно, службы реагирования на чрезвычайные ситуации», – уточнил правоохранитель.

По его словам, это должно позволить максимально быстро устранять последствия ДТП.

Кроме того, Билошицкий сообщил, что автомобили дорожных полицейских планируют оборудовать новыми устройствами для фиксации нарушений скорости. Сейчас в полиции решают, какие именно устройства устанавливать.

«В будущем планируем оборудовать (полицейские – ред.) автомобили современными камерами измерения скорости. Не путать с автофиксацией, что просто фиксирует правонарушения скоростного режима», – сказал Билошицкий.

Он отметил, что по данным новых устройств автонарушителей будут останавливать и привлекать к ответственности на месте.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  дорожная полиция
 
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