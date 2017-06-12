На трассе Киев – Харьков появилась дорожная полиция

С 12 июня начала работу дорожная полиция. Правоохранители патрулируют четыре трассы государственного значения.
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
«Патрульная полиция сейчас будет патрулировать трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны», – отметил Билошицкий и впоследствии уточнил, что сегодня на работу выедут более 70 полицейских.
Он также рассказал, что дорожная полиция выходит на службу на 20 патрулях и 8 стационарных постах, которые ранее использовала ГАИ.
Впоследствии эти станции «будут превращены в дорожные станции патрульной полиции». «Там планируем привлекать другие службы: дорожные службы, возможно, службы реагирования на чрезвычайные ситуации», – уточнил правоохранитель.
По его словам, это должно позволить максимально быстро устранять последствия ДТП.
Кроме того, Билошицкий сообщил, что автомобили дорожных полицейских планируют оборудовать новыми устройствами для фиксации нарушений скорости. Сейчас в полиции решают, какие именно устройства устанавливать.
«В будущем планируем оборудовать (полицейские – ред.) автомобили современными камерами измерения скорости. Не путать с автофиксацией, что просто фиксирует правонарушения скоростного режима», – сказал Билошицкий.
Он отметил, что по данным новых устройств автонарушителей будут останавливать и привлекать к ответственности на месте.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
влажн.:
давл.:
ветер: