12.06.2017 14:28

На трассе Киев – Харьков появилась дорожная полиция

С 12 июня начала работу дорожная полиция. Правоохранители патрулируют четыре трассы государственного значения.



// УНИАН

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.



«Патрульная полиция сейчас будет патрулировать трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны», – отметил Билошицкий и впоследствии уточнил, что сегодня на работу выедут более 70 полицейских.



Он также рассказал, что дорожная полиция выходит на службу на 20 патрулях и 8 стационарных постах, которые ранее использовала ГАИ.



Впоследствии эти станции «будут превращены в дорожные станции патрульной полиции». «Там планируем привлекать другие службы: дорожные службы, возможно, службы реагирования на чрезвычайные ситуации», – уточнил правоохранитель.



По его словам, это должно позволить максимально быстро устранять последствия ДТП.



Кроме того, Билошицкий сообщил, что автомобили дорожных полицейских планируют оборудовать новыми устройствами для фиксации нарушений скорости. Сейчас в полиции решают, какие именно устройства устанавливать.



«В будущем планируем оборудовать (полицейские – ред.) автомобили современными камерами измерения скорости. Не путать с автофиксацией, что просто фиксирует правонарушения скоростного режима», – сказал Билошицкий.



Он отметил, что по данным новых устройств автонарушителей будут останавливать и привлекать к ответственности на месте.