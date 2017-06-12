12.06.2017 14:51

50-летний мужчина забил насмерть молодую сожительницу

По требованию прокуратуры Барвенковский районный суд Харьковской области признал виновным 50-летнего жителя поселка Ивановка в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших к смерти (ч. 2 ст. 21 УК Украины).



gorod.cn.ua

По информации начальника Барвенковского отдела Лозовской местной прокуратуры Александра Ткаченко, мужчина осужден к 8 годам лишения свободы.

«В декабре 2016 года мужчина пришел домой навеселе и увидел, что дверь в дом заперта, а его сожительницы нет дома. Женщину он нашел в соседском сарае. Пьяная сожительница спала на полу. Разозлившись, мужчина схватил ее за одежду, вытащил во двор и сильно избил палкой, которой соседи подпирали входные двери в дом. После - притащил домой и положил на кровать», - поясняет Ткаченко.

Через некоторое время злоумышленник заметил, что сожительница неестественно хрипит и вызвал скорую помощь. Фельдшер констатировал смерть 25-летней женщины.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что не хотел лишать сожительницу жизни, а просто пытался ее «наказать за то, что она злоупотребляла алкоголем».

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.