12.06.2017 15:16

Юлия Светличная: Харьковщина в лидерах по социально-экономическому развитию

Второй год подряд Харьковщина является первой среди других регионов Украины по социально-экономическому развитию по всем показателям, отметила председатель облгосадминистрации Юлия Светличная.



mykharkov.info

Это не предел, убеждена губернатор, руководство области продолжает вести работу, по развитию промышленных предприятий и привлечения инвестиций.

«Если в прошлом году мы по 5-ти показателям показывали наилучший результат из 12-ти, то в этом уже 7 показателей из 12-ти мы выходим на передовой позиции. Это не предел, и статистика и рейтинги отображались на жизни, каждый харьковчанин чувствовал эти изменения. Поэтому ездим по предприятиям, по промышленному комплексу, изучаем возможности увеличения соцгарантий. Будем также привлекать международные инвестиции и международное сотрудничество развивать. И в дальнейшем будем развивать собственную международную инфраструктуру для того, чтобы привлекать как можно больше бизнеса. Есть перспектива, есть конкретные результаты. В 2016 году мы привлекли в 10 раз больше инвестиций, чем в 2015 году. А иностранные инвестиции это тоже экономический рычаг для активизации экономики в области», - сообщила Юлия Светличная.