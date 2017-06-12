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12.06.2017  15:16   

Юлия Светличная: Харьковщина в лидерах по социально-экономическому развитию

Второй год подряд Харьковщина является первой среди других регионов Украины по социально-экономическому развитию по всем показателям, отметила председатель облгосадминистрации Юлия Светличная.


mykharkov.info
Это не предел, убеждена губернатор, руководство области продолжает вести работу, по развитию промышленных предприятий и привлечения инвестиций.
 
«Если в прошлом году мы по 5-ти показателям показывали наилучший результат из 12-ти, то в этом уже 7 показателей из 12-ти мы выходим на передовой позиции. Это не предел, и статистика и рейтинги отображались на жизни, каждый харьковчанин чувствовал эти изменения. Поэтому ездим по предприятиям, по промышленному комплексу, изучаем возможности увеличения соцгарантий. Будем также привлекать международные инвестиции и международное сотрудничество развивать. И в дальнейшем будем развивать собственную международную инфраструктуру для того, чтобы привлекать как можно больше бизнеса. Есть перспектива, есть конкретные результаты. В 2016 году мы привлекли в 10 раз больше инвестиций, чем в 2015 году. А иностранные инвестиции это тоже экономический рычаг для активизации экономики в области», - сообщила Юлия Светличная.
Тэги:  светличная, развитие, харьков
 
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