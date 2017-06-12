12.06.2017 15:32

Президент подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты

Этот документ был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года.



kharkivoda.gov.ua

Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» № 2031-VIII.

Во время церемонии чествования памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» 21 мая Петр Порошенко отметил, что подпишет этот закон, как только документ поступит от украинского парламента.

«Закон о запрете георгиевских лент я тоже подпишу, как только он поступит ко мне от Верховной Рады. Почему? Потому, что это не является символикой Второй мировой, это символика – символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что обвешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждые день и ночь», - отметил Петр Порошенко. Президент добавил, что «Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона».

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Согласно документу публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих изображения.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения, влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток и с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих изображения, во всех случаях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.