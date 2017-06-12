В одном из вузов Харьковщины брали взятки

Прокуратура Харьковской области совместно с УЗЭ в области ДЗЭ НПУ разоблачили двух должностных лиц одного из высших учебных заведений Харьковщины при получении неправомерной выгоды.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
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