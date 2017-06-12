12.06.2017 17:15

В одном из вузов Харьковщины брали взятки

Прокуратура Харьковской области совместно с УЗЭ в области ДЗЭ НПУ разоблачили двух должностных лиц одного из высших учебных заведений Харьковщины при получении неправомерной выгоды.



khar.gp.gov.ua

Как рассказал заместитель начальника управления прокуратуры области Денис Маслий, по предварительным данным начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента 3 тысячи гривен за успешную сдачу им экзаменов и перевода его на следующий учебный курс.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и задержания в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Во время обыска изъяли еще 21 тыс.грн., которые были разложены различными суммами по конвертам. Сейчас следователи устанавливают их происхождения. Первоочередные следственные действия продолжаются», - информируют в пресс-службе прокуратуры.