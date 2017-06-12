12.06.2017 18:07

Геннадий Кернес поддержал национальную сборную накануне домашнего ЧЕ по боксу (ФОТО)

Украинские боксеры, которые представят страну на чемпионате Европы в Харькове, встретились с Харьковским городским головой.



city.kharkov.ua

12 июня Геннадий Кернес пообщался с командой Национальной сборной Украины по боксу, которая готовится участвовать в чемпионате Европы по этому виду спорта. Он пройдет в Харькове с 16 по 24 июня с участием 250 самых сильных боксеров из 40 европейских стран.

«Верю, что каждый из вас будет драться всерьез, на пределе возможности. Мы в Харькове постарались создать все условия для соревнований такого уровня. Удачи и обязательно победить», - сказал городской голова на встрече со спортсменами.

В составе украинской сборной выступят: Назад Куротчин (49 кг), Дмитрий Замотаев (52 кг), Николай Буценко (56 кг), Юрий Шестак (60 кг), Мгер Оганисян (64 кг), Евгений Барабанов (69 кг), Александр Хижняк (75 кг), Владимир Скрипка (81 кг), Рамазан Муслимов (91 кг) и Виктор Выхрист (91+кг). По словам главного тренера национальной сборной Дмитрия Сосновского, Украина входит в число фаворитов чемпионата.

Справка. Чемпионат Европы по боксу в Харькове – один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу, который состоится этой осенью в Гамбурге. Все бои континентальных соревнований пройдут на арене спорткомплекса «Локомотив».