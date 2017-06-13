13.06.2017 08:25

Жителям оккупированных территорий будут выдавать биометрические паспорта после спецпроверки

Для получения биометрических паспортов гражданам, зарегистрированным на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыме, нужно предоставить дополнительные документы для идентификации личности.



РБК-Украина

Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук в эфире "Эспрессо".



"Определенное количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме № 1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию", - сказал Полищук.



Он также уточнил, какие документы нужно предоставить дополнительно для подтверждения личности.



"Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, или военный билет, или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт", - отметил Полищук.



Напомним, границу с Евросоюзом по биометрическим паспортам пересекли свыше 20 тыс. украинцев.

