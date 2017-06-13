Жителям оккупированных территорий будут выдавать биометрические паспорта после спецпроверки

Для получения биометрических паспортов гражданам, зарегистрированным на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыме, нужно предоставить дополнительные документы для идентификации личности.
Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук в эфире "Эспрессо".
"Определенное количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме № 1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию", - сказал Полищук.
Он также уточнил, какие документы нужно предоставить дополнительно для подтверждения личности.
"Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, или военный билет, или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт", - отметил Полищук.
Напомним, границу с Евросоюзом по биометрическим паспортам пересекли свыше 20 тыс. украинцев.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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