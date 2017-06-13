13.06.2017 12:20

Юлия Светличная встретилась с украинскими боксерами – участниками чемпионата Европы-2017

Накануне старта чемпионата в Харькове глава ХОГА передала спортсменам слова поддержки от Президента Украины Петра Порошенко.



// ХОГА

Руководитель области пожелала украинским спортсменам выдержки, терпения и победы.

«Мне очень приятно, что местом для проведения мероприятия такого масштаба - чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин, который впервые проходит в Украине, - выбран именно Харьков. Очень надеюсь, что украинским спортсменам наш регион принесет удачу, и каждый из вас покажет, на что он способен», - обратилась к спортсменам Юлия Светличная.

Главный тренер национальной сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский сообщил, что команда с 1 июня находится в Харькове. В составе команды - 10 спортсменов, которые представляют Харьковскую, Киевскую, Львовскую, Запорожскую, Одесскую, Хмельницкую, Полтавскую области и город Киев.

«У нас молодая, хорошая, амбициозная команда. Условия для тренировок созданы прекрасные. Однако результат спрогнозировать сложно. Бокс – это бокс. Рассчитываем, что без медалей мы не останемся», - сказал Дмитрий Сосновский.

Напомним, 9 июня в Харькове прошла открытая тренировка сборной команды Украины по боксу.

Торжественное открытие чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин состоится 16 июня во Дворце спорта «Локомотив». В спортивном состязании примут участие около 400 участников из 40 стран. Завершится чемпионат 24 июня.