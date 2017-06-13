 
Главная Новости Власть Юлия Светличная встретилась с украинскими боксерами – участниками чемпионата Европы-2017
13.06.2017  12:20   

Юлия Светличная встретилась с украинскими боксерами – участниками чемпионата Европы-2017

Накануне старта чемпионата в Харькове глава ХОГА передала спортсменам слова поддержки от Президента Украины Петра Порошенко.


// ХОГА

Руководитель области пожелала украинским спортсменам выдержки, терпения и победы.

«Мне очень приятно, что местом для проведения мероприятия такого масштаба - чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин, который впервые проходит в Украине, - выбран именно Харьков. Очень надеюсь, что украинским спортсменам наш регион принесет удачу, и каждый из вас покажет, на что он способен», - обратилась к спортсменам Юлия Светличная.

Главный тренер национальной сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский сообщил, что команда с 1 июня находится в Харькове. В составе команды - 10 спортсменов, которые представляют Харьковскую, Киевскую, Львовскую, Запорожскую, Одесскую, Хмельницкую, Полтавскую области и город Киев.

«У нас молодая, хорошая, амбициозная команда. Условия для тренировок созданы прекрасные. Однако результат спрогнозировать сложно. Бокс – это бокс. Рассчитываем, что без медалей мы не останемся», - сказал Дмитрий Сосновский.

Напомним, 9 июня в Харькове прошла открытая тренировка сборной команды Украины по боксу. 

Торжественное открытие чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин состоится 16 июня во Дворце спорта «Локомотив». В спортивном состязании примут участие около 400 участников из 40 стран. Завершится чемпионат 24 июня.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Власть Юлия Светличная: Харьковщина в лидерах по социально-экономическому развитию 12.06 Власть Светличная откроет личную приемную на «Турбоатоме» 09.06 Концерты, фестивали Дни литовской культуры в парке Горького открыла глава Республики Литва  
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился со сборной Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 