Юлия Светличная встретилась с украинскими боксерами – участниками чемпионата Европы-2017

Накануне старта чемпионата в Харькове глава ХОГА передала спортсменам слова поддержки от Президента Украины Петра Порошенко.
Руководитель области пожелала украинским спортсменам выдержки, терпения и победы.
«Мне очень приятно, что местом для проведения мероприятия такого масштаба - чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин, который впервые проходит в Украине, - выбран именно Харьков. Очень надеюсь, что украинским спортсменам наш регион принесет удачу, и каждый из вас покажет, на что он способен», - обратилась к спортсменам Юлия Светличная.
Главный тренер национальной сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский сообщил, что команда с 1 июня находится в Харькове. В составе команды - 10 спортсменов, которые представляют Харьковскую, Киевскую, Львовскую, Запорожскую, Одесскую, Хмельницкую, Полтавскую области и город Киев.
«У нас молодая, хорошая, амбициозная команда. Условия для тренировок созданы прекрасные. Однако результат спрогнозировать сложно. Бокс – это бокс. Рассчитываем, что без медалей мы не останемся», - сказал Дмитрий Сосновский.
Напомним, 9 июня в Харькове прошла открытая тренировка сборной команды Украины по боксу.
Торжественное открытие чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин состоится 16 июня во Дворце спорта «Локомотив». В спортивном состязании примут участие около 400 участников из 40 стран. Завершится чемпионат 24 июня.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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