Игорь Райнин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон

Глава Администрации Президента подчеркнул, что Франция является одним из надежных партнеров Украины.
Игорь Райнин поблагодарил Францию за неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства.
Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Франции. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в реализации украинско-французских проектов в различных отраслях экономики и привлечение французских инвесторов к реализации таких проектов.
Собеседники также обсудили перспективы реализации совместных проектов в области образования и подготовки специалистов в сфере государственного управления.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: