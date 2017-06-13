13.06.2017 13:00

Игорь Райнин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон

Глава Администрации Президента подчеркнул, что Франция является одним из надежных партнеров Украины.



// ХОГА

Игорь Райнин поблагодарил Францию за неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства.

Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Франции. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в реализации украинско-французских проектов в различных отраслях экономики и привлечение французских инвесторов к реализации таких проектов.

Собеседники также обсудили перспективы реализации совместных проектов в области образования и подготовки специалистов в сфере государственного управления.