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13.06.2017  13:00   

Игорь Райнин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон

Глава Администрации Президента подчеркнул, что Франция является одним из надежных партнеров Украины.


// ХОГА

Игорь Райнин поблагодарил Францию за неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства.

Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Франции. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в реализации украинско-французских проектов в различных отраслях экономики и привлечение французских инвесторов к реализации таких проектов.

Собеседники также обсудили перспективы реализации совместных проектов в области образования и подготовки специалистов в сфере государственного управления.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  райнин
 
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