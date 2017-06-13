13.06.2017 15:55

Геннадий Кернес: ЕБРР снова инвестирует в Харьков

Харьковский городской голова подписал с Европейским банком реконструкции и развития договор о подготовке нового инвестиционного проекта для обновления троллейбусного парка.



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13 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с его первым вице-президентом Филипом Беннеттом. ЕБРР подтвердил участие в проекте продолжения строительства метрополитена в сторону Одесской, а также стороны подписали договор о подготовке кредитного соглашения на покупку новых троллейбусов для Харькова.



«Готовность ЕБРР системно инвестировать в проекты жизнеобеспечения города - для нас высокая оценка и стимул. И, главное, - возможность не останавливаться в развитии Харькова. Благодарю вас от имени всех харьковчан, что вместе с нами верите в успех», - сказал Геннадий Кернес в ходе встречи.



По его словам, условием предоставления денежных средств для строительства метро является обеспечение государством суверенного кредита. Со своей стороны город выполнил все условия в части софинансирования, подготовки территорий, предоставления всей информации техническим консультантам проекта.



Первый вице-президент ЕБРР Филип Беннетт сообщил, что вопрос подтверждения государственных гарантий на кредитование строительства метрополитена он будет обсуждать на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.



«Уверен, что мы услышим слова поддержки, и договор будет подписан», - отметил он.



О совместном инвестировании в продолжение линии метро в сторону ул. Одесской, а также строительство Алексеевского депо и приобретение около 100 новых вагонов в 2014 году договорились Харьковский городской совет, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Стоимость проекта - более 380 млн евро.