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13.06.2017  16:58   

Лесоруба-браконьера заставят заплатить за срубленные сосны

Великобурлукский районный суд Харьковской области признал виновным 40-летнего мужчину в незаконной порубке деревьев.


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Незаконного лесоруба разоблачили «на горячем» в январе текущего года на территории Октябрьского лесничества ГП "Волчанское лесное хозяйство".

Мужчина, нарушая действующее законодательство, вырубил 15 сосен. Никаких документов, которые бы предоставляли разрешение на вырубку древесины, он не имел.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа и удовлетворил требование прокуратуры о возмещении причиненного ущерба в сумме более 18 тысяч гривен.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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