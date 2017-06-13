Лесоруба-браконьера заставят заплатить за срубленные сосны

Великобурлукский районный суд Харьковской области признал виновным 40-летнего мужчину в незаконной порубке деревьев.
Незаконного лесоруба разоблачили «на горячем» в январе текущего года на территории Октябрьского лесничества ГП "Волчанское лесное хозяйство".
Мужчина, нарушая действующее законодательство, вырубил 15 сосен. Никаких документов, которые бы предоставляли разрешение на вырубку древесины, он не имел.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа и удовлетворил требование прокуратуры о возмещении причиненного ущерба в сумме более 18 тысяч гривен.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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