13.06.2017 18:19

20 победителей проекта «Школа помощника депутата» продолжат работу в том же статусе

Участников проекта было 80, но в финал прошли 20 и стали победителями проекта «Школа помощника депутата». Подобный проект такого формата и масштаба - первый, который проводит Молодежный совет при Харьковском городском голове, но уверяют - не последний.



city.kharkov.ua

Юрий Сердюк еще накануне сдавал экзамен в рамках проекта «Школа помощника депутата», а сегодня уже - победитель. Научился, говорит, во многом и теперь готов к работе.

«Я ощущаю свои силы, и я уверен, что я смог бы работать в горсовете и предоставить городу Харькову качественные изменения в своем лице», - говорит победитель проекта «Школа помощника депутата» Юрий Сердюк.

Проект «Школа помощника депутата» был инициирован Молодежным советом при Харьковском городском голове. Его участниками стали 80 активных молодых харьковчан, которым интересна работа депутата, органов местного самоуправления и коммунальных предприятий. 9 недель лекций, экскурсий, домашних заданий, уроков политической грамотности, ораторского мастерства уже позади.

«Кроме политической грамотности были основы органов местного самоуправления, чтобы они понимали, из чего строится город, из чего такой большой механизм состоит. И я думаю, такой проект он оживил молодежь и показал город с другой стороны», - информирует председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев.

Победителями проекта стали 20 участников. Они на отлично сдали все экзамены и вот сегодня принимают поздравления и заслуженные награды, сертификаты об окончании курсов помощника депутата.

«Я от имени Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса и депутатов нашего городского совета хочу поблагодарить, прежде всего, за инициативу Молодёжный совет за прекрасный проект, который они подготовили. Я считаю, что и этот проект, и другие, они заслуживают продолжения. Со стороны руководства городского совета хочу сказать, что мы будем поддерживать подобные инициативы и помогать вам, организовывать мероприятия и вовлекать наше будущее, вас, молодёжь Харькова», - сообщает секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

А вот после теоретических знаний, отметил Александр Новак, необходимо приступать к практике. Поэтому предлагает победителям проекта начать свою работу уже в статусе помощников депутатов городского совета. Вакансии, говорит, есть.