14.06.2017 10:25

За два года доля прибыльных промышленных предприятий в Харьковской области выросла с 50% до 75%

Об этом сообщила глава ХОГА Юлия Светличная во время прямого эфира на телеканале «Украина».



// ХОГА

Отвечая на вопрос о повышении зарплат на заводах региона, руководитель области рассказала, как выстраивает социальный диалог с собственниками и менеджментом промышленных предприятий.

«Четкая позиция Президента Украины - это повышение социальных гарантий. И мы над этим работаем, - отметила глава ХОГА. - В Харьковской области более 600 промышленных предприятий, каждый третий работающий занят на производстве. Поэтому нам необходимо находить социальный диалог с производителями. Мы ищем моменты, где можем сотрудничать, и говорим руководителям предприятий: если мы вам помогаем, то вы обязаны взять под защиту своих работников».

Юлия Светличная отметила, что харьковские предприятия имеют возможность повышать зарплаты работникам за счет повышения показателей производства и увеличения прибыли.

«На сегодня доля прибыльных предприятий в области - 75%, еще два года назад мы имели почти 50%, - привела данные руководитель ХОГА. - Поэтому есть перспектива и есть возможности».

Напомним, Юлия Светличная договорилась о повышении социальных гарантий с собственниками и менеджментом пяти крупных промышленных предприятий региона: завода им. Малышева, «ХТЗ», Харьковского плиточного завода, ГПУ «Шебелинкагаздобыча» и ПАО «Турбоатом». В среднем зарплаты для 15 000 работников предприятий вырастут на 1000 грн.