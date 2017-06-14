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14.06.2017  13:28   

Экс-глава Старосалтовского совета приговорена к тюремному заключению за взятку

68-летнюю экс-чиновницу приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления в течение 3 лет. Кроме того, она лишена 7 ранга служащего местного самоуправления.


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Зимой 2011 года к поселковому голове обратилась харьковчанка с просьбой выделить для ее мамы и знакомой земельные участки под дачу и огороды. Чиновница согласилась помочь, но за вознаграждение.
 
За выдачу документации по отводу 4 земельных участков общей площадью 0,7 га в одном из сел Волчанского района и подписания государственных актов на право собственности она через секретаря поселкового совета запросила 175 тысяч гривен.
 
В марте того же года клиентка передала секретарю всю сумму.
 
Во время судебного расследования бывший поселковый голова свою вину не признала, тогда как секретарь признался в пособничестве и искренне раскаялся.
 
Учитывая искреннее раскаяние и содействие следствию, 33-летний пособник председателя-взяточника осужден по ч.5 ст.27 и ч.2 ст. 368 УК Украины (ред. 2001г.) до 5 лет лишения свободы с испытательным сроком - 2 года. Также он лишен права в течение 3-х лет занимать руководящие должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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