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14.06.2017  14:30   

Кабмин утвердил бюджетную резолюцию до 2020 года

На сегодняшнем заседании правительства утвержден законопроект об основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы.


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По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, согласно проекту трехлетней бюджетной резолюции планируется рост ВВП на уровне 3% в 2018-м, 4% в 2019-м и 5% - в 2020 году, уменьшение инфляции ожидается до 5% в 2020 году.

Планируется снижение в течение 2018-2020 годов уровня государственного долга с 66,8% от ВВП до 55% в 2020 году, уменьшение дефицита бюджета с 3% до 2%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил членам правительства одобрить проект бюджетной резолюции и в трехдневный срок ее доработать и согласовать, а затем передать проект резолюции в Верховную Раду Украины.

Источник:   УНН
 Тэги:  кабмин, бюджет, украина
 
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