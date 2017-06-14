Кабмин утвердил бюджетную резолюцию до 2020 года

На сегодняшнем заседании правительства утвержден законопроект об основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы.
По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, согласно проекту трехлетней бюджетной резолюции планируется рост ВВП на уровне 3% в 2018-м, 4% в 2019-м и 5% - в 2020 году, уменьшение инфляции ожидается до 5% в 2020 году.
Планируется снижение в течение 2018-2020 годов уровня государственного долга с 66,8% от ВВП до 55% в 2020 году, уменьшение дефицита бюджета с 3% до 2%.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил членам правительства одобрить проект бюджетной резолюции и в трехдневный срок ее доработать и согласовать, а затем передать проект резолюции в Верховную Раду Украины.
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