14.06.2017 16:45

Средняя зарплата на заводе им. Малышева вырастет на 30% (ФОТО)

14 июня глава ХОГА Юлия Светличная встретилась с менеджментом и коллективом главного оборонного предприятия области.



kharkivoda.gov.ua

С работниками ГП «Завод им. В.А. Малышева» руководитель области обсудила и социально-бытовые вопросы, и перспективы развития предприятия.

«Общаться нужно не в кабинетах, а на заводах, на спортивных площадках, где тренируются люди, на социальных объектах, где люди получают услуги, потому что при живом общении можно больше раскрыть проблемных вопросов, чтобы потом их решить», - сказала Юлия Светличная, обращаясь к работникам предприятия.

Она подчеркнула, что сейчас у предприятия есть хороший портфель заказов и надежные перспективы дальнейшего развития. И доходы, которые получает завод, должны отражаться на доходах каждого работника.

«Мне приятно, что те договоренности, которых мы достигли с концерном «Укроборонпром», который является органом управления завода им. Малышева, позволяют в этом году на 30 % повысить зарплату работникам предприятия – то есть, в среднем практически на 1500 грн», - сообщила Юлия Светличная.

Руководитель области заверила, что готова поддерживать все инициативы предприятия. А также продолжать социальный диалог с другими крупными промышленными предприятиями региона.

Во время неформального общения с главой ХОГА работники завода обращались к ней с просьбами помочь в решении различных проблем, а также благодарили за стабилизацию работы предприятия.

«Я 30 лет работаю на заводе. Сейчас мы очень довольны, благодарны. Раньше по полгода зарплаты не было, сейчас все вовремя и четко. В этом году зарплату уже повышали в марте и обещают еще одно повышение», - рассказала инженер подготовки производства завода Людмила Чуйко.

Генеральный директор предприятия Александр Хлань отметил, что с 2014 года портфель заказов завода им. Малышева вырос со 170 млн грн до 3 млрд грн. За счет роста производства и, соответственно, прибыли предприятию удалось не только погасить задолженность перед работниками, но и поднять за этот период зарплаты практически в два раза. И останавливаться на достигнутом промышленники не намерены.

Напомним, Юлия Светличная договорилась о повышении социальных гарантий с собственниками и менеджментом пяти крупных промышленных предприятий региона: завода им. Малышева, «ХТЗ», Харьковского плиточного завода, ГПУ «Шебелинкагаздобыча» и ПАО «Турбоатом». В среднем зарплаты для 15 000 работников предприятий вырастут на 1000 грн.