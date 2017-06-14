14.06.2017 18:11

Президент: Если отменим АТО и не дадим военным действовать адекватно в условиях агрессии - оставим страну беззащитной

Петр Порошенко отмечает важность обеспечения украинских военных всеми возможностями для противодействия российской агрессии.



kharkivoda.gov.ua

Президент также подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора.

«Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - подчеркнул Петр Порошенко в интервью журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введении военного положения.

Глава государства подчеркнул, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины.

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется «О реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса». Он охватывает целый ряд мер и шагов, которые нужно будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», - констатировал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта принимают участие эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, которые закреплены в Минских договоренностях.

При этом Петр Порошенко отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат. Для украинцев открыты двери Евросоюза, как признание эффективности проведения украинских реформ по всем направлениям, добавил он.