15.06.2017 08:07

В 2018 году финансирование объединенных громад увеличится вдвое

В 2018 году финансирование объединенных громад увеличится вдвое.



dozor.kharkov.ua

Об этом представителям ОТГ области и громад, которые инициировали процесс объединения, сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

14 июня он принял участие в видеосеминаре, организованном Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В ходе семинара на значимости соответствия поданных проектов утвержденным стандартам внимание представителей громад акцентировал Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Также во время мероприятия обсудили создание центров безопасности и центров оказания админуслуг в ОТГ. Рассматривались и проекты создания медицинских амбулаторий, и нюансы правильной подготовки проектов развития инфраструктуры ОТГ.

Евгений Шахненко поблагодарил Минрегион за организованный семинар.

«Сегодня у нас присутствовали около 70 человек, в том числе и представители 6-ти ОТГ. Были рассмотрены первоочередные вопросы подготовки проектов развития объединенных территориальных громад. Предлагаю проводить такие встречи регулярно», - сказал заместитель руководителя области.

Кроме того, он сообщил, что в следующем году финансирование громад вырастет в два раза.

«Мы должны и дальше активно развивать громады по четырем рекомендуемым министерством направлениям: это школы, больницы, центры оказания услуг и центры безопасности, - обратился к присутствующим Евгений Шахненко. - Проекты должны быть качественные и комплексные».

Заместитель председателя ХОГА поручил участвовать в оформлении проектов профильным департаментам облгосадминистрации.

«Громады, которые только инициировали процесс объединения, должны понимать, что чем быстрее и качественнее проведено объединение, тем быстрее привлечем необходимые для развития территорий средства», - подчеркнул Евгений Шахненко.