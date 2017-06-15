В 2018 году финансирование объединенных громад увеличится вдвое.
Об этом представителям ОТГ области и громад, которые инициировали процесс объединения, сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.
14 июня он принял участие в видеосеминаре, организованном Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В ходе семинара на значимости соответствия поданных проектов утвержденным стандартам внимание представителей громад акцентировал Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
Также во время мероприятия обсудили создание центров безопасности и центров оказания админуслуг в ОТГ. Рассматривались и проекты создания медицинских амбулаторий, и нюансы правильной подготовки проектов развития инфраструктуры ОТГ.
Евгений Шахненко поблагодарил Минрегион за организованный семинар.
«Сегодня у нас присутствовали около 70 человек, в том числе и представители 6-ти ОТГ. Были рассмотрены первоочередные вопросы подготовки проектов развития объединенных территориальных громад. Предлагаю проводить такие встречи регулярно», - сказал заместитель руководителя области.
Кроме того, он сообщил, что в следующем году финансирование громад вырастет в два раза.
«Мы должны и дальше активно развивать громады по четырем рекомендуемым министерством направлениям: это школы, больницы, центры оказания услуг и центры безопасности, - обратился к присутствующим Евгений Шахненко. - Проекты должны быть качественные и комплексные».
Заместитель председателя ХОГА поручил участвовать в оформлении проектов профильным департаментам облгосадминистрации.
«Громады, которые только инициировали процесс объединения, должны понимать, что чем быстрее и качественнее проведено объединение, тем быстрее привлечем необходимые для развития территорий средства», - подчеркнул Евгений Шахненко.
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