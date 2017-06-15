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15.06.2017  14:15   

В Харькове осудили злоумышленника, который с электрошокером напал на прохожего

По требованию прокуратуры Московский районный суд Харькова признал виновным 25-летнего харьковчанина в разбойном нападении, совмещенном с насилием (ч. 1 ст. 187 УК Украины).


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По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, мужчина осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
«Прокуратура доказала в суде, что в декабре 2016 года ранее неоднократно судимый за корыстные преступления харьковчанин совершил разбойное нападение на прохожего. Нападающий ударил 42-летнего мужчину электрошокером в шею, когда тот вышел на улицу из метро на станции «Героев труда». Однако от электрического разряда жертву спас воротник куртки. Между мужчинами завязалась драка. Разбойник выхватил из рук своего оппонента сумку и попытался убежать. Почти сразу его задержали сотрудники частной охранной фирмы, которые случайно оказались неподалеку от места преступления», - рассказал Куприянов.
 
Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  разбойник, суд, харьков
 
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