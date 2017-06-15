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15.06.2017  14:45   

Под Харьковом задержали наркоторговца-рецидивиста (ФОТО)

Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Дергачевской местной прокуратуры и взял под стражу 36-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте наркотиков.


khar.gp.gov.ua
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, злоумышленнику объявлено о подозрении по факту незаконного производства, хранения и сбыта наркотических средств, совершенных повторно (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотических веществ.
 
Задержали злоумышленника «на горячем» - при продаже партии каннабиса.
 
Во время обысков по месту жительства у подозреваемого правоохранители обнаружили наркотики, самодельные устройства для их употребления и  шприцы с наркотическим веществом.
Досудебное расследование продолжается.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, торговец, задержание, харьков
 
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