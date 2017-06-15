Под Харьковом задержали наркоторговца-рецидивиста (ФОТО)

Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Дергачевской местной прокуратуры и взял под стражу 36-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте наркотиков.
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
влажн.:
давл.:
ветер: