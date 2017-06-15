15.06.2017 16:52

Игорь Райнин провел встречу с Директором Евразийского центра при Атлантическом совете США

Глава Администрации Президента подчеркнул, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины.



kharkivoda.gov.ua

Игорь Райнин провел встречу с Директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, Послом США в Украине (2003 - 2006 годов) Джоном Хербстом.

Глава Администрации Президента Украины поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. «Мы ценим надежную поддержку Соединенными Штатами нашей страны», - сказал он.

Игорь Райнин также подчеркнул важность недавнего решения Сената США о расширении санкций против России.

В свою очередь, Джон Хербст отметил, что США поддерживают проведение реформ в Украине.

Собеседники также обсудили вопрос усиления двустороннего сотрудничества Украины и США.