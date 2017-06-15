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15.06.2017  16:52   

Игорь Райнин провел встречу с Директором Евразийского центра при Атлантическом совете США

Глава Администрации Президента подчеркнул, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины.


kharkivoda.gov.ua
Игорь Райнин провел встречу с Директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, Послом США в Украине (2003 - 2006 годов) Джоном Хербстом.
 
Глава Администрации Президента Украины поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. «Мы ценим надежную поддержку Соединенными Штатами нашей страны», - сказал он.
 
Игорь Райнин также подчеркнул важность недавнего решения Сената США о расширении санкций против России.
 
В свою очередь, Джон Хербст отметил, что США поддерживают проведение реформ в Украине.
 
Собеседники также обсудили вопрос усиления двустороннего сотрудничества Украины и США.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  райнин, сша, встреча
 
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