15.06.2017 16:52
Игорь Райнин провел встречу с Директором Евразийского центра при Атлантическом совете США
Глава Администрации Президента подчеркнул, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины.
kharkivoda.gov.ua
Игорь Райнин провел встречу с Директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, Послом США в Украине (2003 - 2006 годов) Джоном Хербстом.
Глава Администрации Президента Украины поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. «Мы ценим надежную поддержку Соединенными Штатами нашей страны», - сказал он.
Игорь Райнин также подчеркнул важность недавнего решения Сената США о расширении санкций против России.
В свою очередь, Джон Хербст отметил, что США поддерживают проведение реформ в Украине.
Собеседники также обсудили вопрос усиления двустороннего сотрудничества Украины и США.