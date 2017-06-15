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15.06.2017  17:15   

Молодежный совет поделился с Геннадием Кернесом итогами поездки в Люблин

Представители Молодежного совета при Харьковском городском голове сегодня, 15 июня, встретились с городским головой Геннадием Кернесом, чтобы рассказать об итогах поездки на Форум по бюджету участия, который прошел в Люблине.


city.kharkov.ua
С 3 по 6 июня в польском городе Люблин проходила акция «Ночь культуры», в рамках которой состоялся Форум по бюджету участия. Это одно из самых массовых мероприятий города, в котором принимают участие все желающие. Участники поездки отметили, что их главной задачей было изучить европейский опыт и внедрить его в Харькове. По словам председателя Молодежного совета Михаила Лазарева, в Харькове уже сформирована рабочая группа по созданию бюджета участия. 
 
«Бюджет участия – это сайт, на котором любой харьковчанин сможет оставить свою идею или конкретный проект, который бы он хотел реализовать в городе. Инициативы, которые будут поддержаны большинством голосов, будут реализованы. В городском бюджете будут заложены денежные средства на поддержку подобных проектов. Такой опыт есть в разных городах, и мы решили посмотреть, как такое масштабное мероприятие проходит в Европе. Изучив опыт Люблина, мы надеемся и в Харькове реализовать подобный проект», - отметил Михаил Лазарев. 
 
Представители Молодежного совета также сообщили, что подарили мэру Люблина книгу о Харькове, и в ответ мэр выразил желание развивать партнерские отношения с Харьковом.
 
Также молодые люди отметили, что в Люблине на здании мэрии установлены таблички с надписями городов-побратимов, и предложили Геннадию Кернесу создать возле городского совета аллею городов-побратимов Харькова.
 
Геннадий Кернес поддержал инициативы Молодежного совета. 
 
«Подумайте, как это может выглядеть, подготовьте вариант, и мы рассмотрим. Работайте в этом направлении, я думаю, все у вас получится», - отметил Геннадий Кернес.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, совет, бюджет, харьков, люблин
 
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