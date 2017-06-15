15.06.2017 17:31

Стали известны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова»

Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» были утверждены сегодня, 15 июня, на заседании экспертного совета.



city.kharkov.ua

Совет в составе заместителей городского головы, ректоров вузов, почетных граждан Харькова, представителей фракций горсовета утвердил кандидатуры заслуженного деятеля искусств Украины, директора Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната Валерия Алтухова; десятикратного чемпиона мира, многократного паралимпийского чемпиона по плаванию Максима Вераксы; профессора Украинской инженерно-педагогической академии, главы Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей Игоря Малицкого; народного депутата Украины, председателя общественной организации «Харьковская областная ассоциация хлебопекарских предприятий», президента Ассоциации «Национальная ассоциация промышленного хлебопекарства» Владимира Мисика.

Заседание провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, который напомнил, что в прошлом году члены экспертного совета договорились утверждать только четыре кандидатуры на звание Почетного гражданина города Харькова. Характеризуя кандидатов этого года, он отметил, что все они внесли большой вклад в развитие Харькова в различных направлениях.

«За каждым человеком стоит серьезный, многолетний труд. Валерий Алтухов – известный педагог, более 50 воспитанников которого получили звания лауреатов и дипломантов международных конкурсов, был инициатором проведения огромного количества музыкальных конкурсов и фестивалей. Максим Веракса многое сделал для прославления Харькова на международной спортивной арене, восьмикратный паралимпийский чемпион 2008, 2012, 2016 годов, сам является инструктором в сборной Украины среди спортсменов-инвалидов. Игорь Малицкий – таких людей вообще практически не осталось, он был узником четырех концентрационных лагерей. Ветеран труда, отличник образования, опубликовал более 100 научных трудов, до сих пор преподает, ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. А деятельность Владимира Мисика непосредственно связана с Харьковом, он создал более 15 тысяч рабочих мест, внес большой вклад в развитие хлебопекарской отрасли», - сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что окончательное решение о присвоении почетного звания этим кандидатам примут депутаты на сессии Харьковского городского совета.

Справка. В 1887 году Городская дума Харькова ходатайствовала перед императором о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова». На протяжении следующих 27 лет звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых Владислав Франковский (доктор медицины, общественный деятель, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886–1895 годы). Одним из последних лауреатов этого звания был офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звание не присваивалось, однако с 1999 года традицию восстановили. На сегодня этого почетного звания удостоены 112 человек.