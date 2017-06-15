15.06.2017 17:55
Геннадий Кернес вручил награды финалистам конкурса «Харьков - город молодежных инициатив» (ФОТО)
Авторы проектов-победителей получили премии до 15 тысяч гривен.
city.kharkov.ua
15 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес наградил участников студенческого конкурса «Харьков – город молодежных инициатив», организованного по его инициативе.
Из 144 проектов в сфере управления городом, развития инфраструктуры, фармации, архитектуры, экологии и развлечений около 50 стали призерами, их авторы получили премии от 5 до 15 тысяч гривен.
«Я чрезвычайно впечатлен, во-первых, профессионализмом и прикладной направленностью ваших разработок. Бизнес-планы, технические расчеты, опытные образцы - это очень высокий уровень проработки. И второе, но не менее важное в этом, - вы предлагаете внятные, цельные, конкретные идеи, которые готовы реализовать и знаете, как это сделать», - сказал Геннадий Кернес, выступая перед студентами.
По его словам, большая часть предложенных идей касается того, над чем уже работают в Харькове, - система велодорожек, транспортная навигация и логистика, благоустройство зон отдыха, туристическая привлекательность города. «Мне очень понравилось, что мы мыслим в одном направлении! Точно могу сказать, что все предложения, касающиеся городской инфраструктуры, управления и развития города будут рассмотрены со всем вниманием нашими департаментами по соответствующему профилю», - отметил городской голова.
Всего в конкурсе, который проводится второй раз, приняли участие более 1200 студентов из 28 вузов Харькова. Полный список награжденных можно посмотреть здесь
.
По инициативе Геннадия Кернеса призовой фонд конкурса со следующего года будет увеличен до 20 тыс. грн. за 1 место, 15 тыс. грн - за 2 место и 10 тыс. грн. - за 3 место.