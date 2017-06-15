15.06.2017 17:55

Геннадий Кернес вручил награды финалистам конкурса «Харьков - город молодежных инициатив» (ФОТО)

Авторы проектов-победителей получили премии до 15 тысяч гривен.



city.kharkov.ua

15 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес наградил участников студенческого конкурса «Харьков – город молодежных инициатив», организованного по его инициативе.

Из 144 проектов в сфере управления городом, развития инфраструктуры, фармации, архитектуры, экологии и развлечений около 50 стали призерами, их авторы получили премии от 5 до 15 тысяч гривен.

«Я чрезвычайно впечатлен, во-первых, профессионализмом и прикладной направленностью ваших разработок. Бизнес-планы, технические расчеты, опытные образцы - это очень высокий уровень проработки. И второе, но не менее важное в этом, - вы предлагаете внятные, цельные, конкретные идеи, которые готовы реализовать и знаете, как это сделать», - сказал Геннадий Кернес, выступая перед студентами.

По его словам, большая часть предложенных идей касается того, над чем уже работают в Харькове, - система велодорожек, транспортная навигация и логистика, благоустройство зон отдыха, туристическая привлекательность города. «Мне очень понравилось, что мы мыслим в одном направлении! Точно могу сказать, что все предложения, касающиеся городской инфраструктуры, управления и развития города будут рассмотрены со всем вниманием нашими департаментами по соответствующему профилю», - отметил городской голова.

Всего в конкурсе, который проводится второй раз, приняли участие более 1200 студентов из 28 вузов Харькова. Полный список награжденных можно посмотреть здесь

По инициативе Геннадия Кернеса призовой фонд конкурса со следующего года будет увеличен до 20 тыс. грн. за 1 место, 15 тыс. грн - за 2 место и 10 тыс. грн. - за 3 место.