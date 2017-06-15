15.06.2017 19:17

Прокуратура вернула государству водоемы на Балаклейщине

Прокуратура области обеспечила исполнение решения апелляционного суда области о возврате в государственную собственность почти 44 га земель лесного фонда, которые незаконно предоставила в аренду райгосадминистрация.



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По информации начальника прокуратуры области Александра Мельника, еще в 2007 году председателем Балаклейской райгосадминистрации было подписано распоряжение о передаче местному жителю в аренду на 15 лет двух земельных участков водного фонда с их прибрежно-защитной полосой для рыбохозяйственных нужд.

«Однако решение о передаче земель принято местной государственной администрацией с нарушением действующего законодательства, поскольку земельные участки относятся к землям лесного фонда и находятся в постоянном пользовании ГП «Балаклейское лесное хозяйство», - пояснил Мельник.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании недействительным договор аренды и субаренды, а также отмены их государственной регистрации.

Справка. Сейчас решение суда выполнено в полном объеме. Арендатор вернул незаконно арендованные водоемы стоимостью почти 400 тысяч гривен государству.