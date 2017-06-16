 
Главная Новости Власть Порошенко подписал закон о питьевом водоснабжении
16.06.2017  09:33   

Порошенко подписал закон о питьевом водоснабжении

Президент Петр Порошенко подписал измененный закон "О питьевой воде и питьевом водоснабжении".


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

Документ, в частности, определяет полномочия органов власти по утверждению правил приема сточных вод в систему водоотведения на общегосударственном и местном уровнях.

Целью закона является совершенствование законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, урегулирования отношений, связанных с производством, транспортировкой и поставкой питьевой воды, отводом, транспортировкой и очисткой сточных вод.

"Реализация закона создаст условия для обеспечения стабильного уровня обслуживания населения питьевой водой нормативного качества, улучшения качества предоставляемых услуг, надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

18 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №4582 о внесении изменений в закон Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (относительно совершенствования некоторых положений).

Источник:   Экономическая Правда
 Тэги:  порошенко, вода
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.06 Власть Президент: Если отменим АТО и не дадим военным действовать адекватно в условиях агрессии - оставим страну беззащитной 09.06 Власть Президенты Украины и Литвы встретились с бойцами АТО 09.06 Политика Встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в Харькове  
 
 

Видео

Геннадий Кернес наградил стипендиями авторов лучших проектов конкурса "Харьков – город молодежных инициатив"
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 