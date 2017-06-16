Порошенко подписал закон о питьевом водоснабжении

Президент Петр Порошенко подписал измененный закон "О питьевой воде и питьевом водоснабжении".
Об этом сообщается на сайте Администрации президента.
Документ, в частности, определяет полномочия органов власти по утверждению правил приема сточных вод в систему водоотведения на общегосударственном и местном уровнях.
Целью закона является совершенствование законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, урегулирования отношений, связанных с производством, транспортировкой и поставкой питьевой воды, отводом, транспортировкой и очисткой сточных вод.
"Реализация закона создаст условия для обеспечения стабильного уровня обслуживания населения питьевой водой нормативного качества, улучшения качества предоставляемых услуг, надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
18 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №4582 о внесении изменений в закон Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (относительно совершенствования некоторых положений).
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