16.06.2017 09:33

Порошенко подписал закон о питьевом водоснабжении

Президент Петр Порошенко подписал измененный закон "О питьевой воде и питьевом водоснабжении".



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщается на сайте Администрации президента.



Документ, в частности, определяет полномочия органов власти по утверждению правил приема сточных вод в систему водоотведения на общегосударственном и местном уровнях.



Целью закона является совершенствование законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, урегулирования отношений, связанных с производством, транспортировкой и поставкой питьевой воды, отводом, транспортировкой и очисткой сточных вод.



"Реализация закона создаст условия для обеспечения стабильного уровня обслуживания населения питьевой водой нормативного качества, улучшения качества предоставляемых услуг, надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", - говорится в сообщении.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.



18 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №4582 о внесении изменений в закон Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (относительно совершенствования некоторых положений).