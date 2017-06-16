16.06.2017 09:54

Лесхоз должен покрыть почти миллион убытков от незаконной вырубки деревьев

Прокуратура через суд взыскала с лесхоза более 900 тыс. грн. убытков от незаконной вырубки деревьев



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления прокуратуры.

Хозяйственный суд области в полной мере удовлетворил иск Первомайской местной прокуратуры и обязал ГП "Змиевское лесное хозяйство" возместить более 900 тыс. грн. убытков, причиненных незаконным вырубкой деревьев.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Говорухи, прокуратура доказала в суде, что в ноябре 2016 года должностные лица лесхоза не обеспечили должной охраны и сохранения лесных ресурсов, находящихся в его постоянном пользовании. Это привело к незаконной самовольной вырубки 163 дубов и ясеней на территории леса в Первомайском районе.



Кроме того, по указанному факту продолжается досудебное расследование по ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.