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16.06.2017  09:54   

Лесхоз должен покрыть почти миллион убытков от незаконной вырубки деревьев

Прокуратура через суд взыскала с лесхоза более 900 тыс. грн. убытков от незаконной вырубки деревьев


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления прокуратуры. 

Хозяйственный суд области в полной мере удовлетворил иск Первомайской местной прокуратуры и обязал ГП "Змиевское лесное хозяйство" возместить более 900 тыс. грн. убытков, причиненных незаконным вырубкой деревьев.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Говорухи, прокуратура доказала в суде, что в ноябре 2016 года должностные лица лесхоза не обеспечили должной охраны и сохранения лесных ресурсов, находящихся в его постоянном пользовании. Это привело к незаконной самовольной вырубки 163 дубов и ясеней на территории леса в Первомайском районе.
 
Кроме того, по указанному факту продолжается досудебное расследование по ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Тэги:  суд, прокуратура, вырубка деревьев, лесхоз, харьков
 
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