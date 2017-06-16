16.06.2017 14:01

Чемпионат Европы по боксу будут охранять почти 5000 правоохранителей

К охране общественного порядка привлечены работники ГУНП в Харьковской области, Управление патрульной полиции, военнослужащие Нацгвардии.



// Патрульная полиция

Сегодня в Харькове стартует Чемпионат Европы по боксу среди мужчин, который продлится до 26 июня. На соревнования прибыли команды из 39 стран.

Для обеспечения безопасности и порядка во время проведения мероприятий во Дворце спорта «Локомотив» ежедневно будут привлекаться более 200 сотрудников полиции, 100 военнослужащих НГУ и 100 слушателей Национальной академии НГУ.



В местах проживания участников соревнований осуществляется круглосуточное патрулирование автоэкипажей.



Всего планируется привлечь почти 5000 правоохранителей, из которых 1620 - Нацгвардейцы.