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16.06.2017  14:01   

Чемпионат Европы по боксу будут охранять почти 5000 правоохранителей

К охране общественного порядка привлечены работники ГУНП в Харьковской области, Управление патрульной полиции, военнослужащие Нацгвардии.


// Патрульная полиция

Сегодня в Харькове стартует Чемпионат Европы по боксу среди мужчин, который продлится до 26 июня. На соревнования прибыли команды из 39 стран.

Для обеспечения безопасности и порядка во время проведения мероприятий во Дворце спорта «Локомотив» ежедневно будут привлекаться более 200 сотрудников полиции, 100 военнослужащих НГУ и 100 слушателей Национальной академии НГУ.

В местах проживания участников соревнований осуществляется круглосуточное патрулирование автоэкипажей.

Всего планируется привлечь почти 5000 правоохранителей, из которых 1620 - Нацгвардейцы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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