К охране общественного порядка привлечены работники ГУНП в Харьковской области, Управление патрульной полиции, военнослужащие Нацгвардии.
Сегодня в Харькове стартует Чемпионат Европы по боксу среди мужчин, который продлится до 26 июня. На соревнования прибыли команды из 39 стран.
Для обеспечения безопасности и порядка во время проведения мероприятий во Дворце спорта «Локомотив» ежедневно будут привлекаться более 200 сотрудников полиции, 100 военнослужащих НГУ и 100 слушателей Национальной академии НГУ.
В местах проживания участников соревнований осуществляется круглосуточное патрулирование автоэкипажей.
Всего планируется привлечь почти 5000 правоохранителей, из которых 1620 - Нацгвардейцы.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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