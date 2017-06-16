16.06.2017 14:15

Юлия Светличная обсудила с представителями ОБСЕ вопросы гендерного равенства

В частности был поднят вопрос участия женщин в экономической и политической сферах и секторе безопасности, а также борьбу с гендерно мотивированным насилием.



kharkivoda.gov.ua

Начиная встречу, Юлия Светличная отметила, что 7 июля в Харьковской области впервые пройдет международный гендерный форум, на который приглашены народные депутаты, государственные служащие, представители бизнеса, успешные женщины и мужчины. Ключевой темой для обсуждения в рамках мероприятия станут возможности реализации для людей обоих полов в Украине. Также гендерные вопросы планируют рассмотреть во время выездного заседания Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которое пройдет в Харькове в 20-х числах июня.

Посол, Специальный представитель действующего председательствующего ОБСЕ по гендерным вопросам Мелан Вервир, которая впервые приехала с визитом в Харьков, отметила, что вопрос привлечения женщин к деятельности во всех сферах общественной жизни является чрезвычайно важным. Она выразила заинтересованность относительно состояния дел в вопросе противодействия торговли людьми, а также реализации Национального плана действий Украины по выполнению резолюции СБ ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность».

«В вопросе противодействия торговле людьми очень важно взаимодействие между полицией и прокуратурой для доведения дела до суда, - отметила Мелан Вервир. - В ОБСЕ очень активный офис, который занимается противодействием торговле людьми, и я убеждена, что его представители были бы заинтересованы в сотрудничестве, если возникнет такая необходимость».

Также в ходе встречи был поднят вопрос борьбы с домашним насилием. Юлия Светличная отметила, что с мая 2017 года нашей области доверена реализация трехлетнего проекта «Предупреждение гендерно обусловленного насилия, торговли людьми и нарушения прав ребенка». На первом этапе в мероприятиях будут задействованы 16 учебных заведений интернатного типа. Руководитель области сообщила, что в регионе работает реабилитационный центр для женщин, пострадавших от насилия. Он тесно сотрудничает с международными организациями и получает финансовую поддержку со стороны шведской компании.

«Мы смотрим на то, чтобы расширить возможности центра - для того, чтобы там могли находиться женщины, вернувшиеся из мест лишения свободы. Им нужна поддержка, чтобы вернуться к нормальной жизни», - сказала Юлия Светличная.

Она отметила, что средства на финансирование центра в этом году были выделены из областного бюджета.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы интеграции женщин - переселенок, реформу патрульной полиции и работы женщин в этой структуре, реабилитации и прав женщин, служивших в зоне АТО.