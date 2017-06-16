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16.06.2017  14:57   

Президент наградил медработников Харьковщины

Государственные награды Украины присуждены по случаю Дня медицинского работника.


// ХОГА

Об этом говорится в Указе Главы государства №162/2017.

Так, «за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи и высокое профессиональное мастерство» орденом княгини Ольги III степени награждена Елена СТАРОДУБЦЕВА – заведующая отделением коммунального учреждения охраны здоровья «Областная детская клиническая больница № 1».

Почетное звание «Заслуженный врач Украины» присвоено Виталию ПРАСОЛУ – заведующему отделением государственного учреждения «Институт общей и неотложной хирургии имени В.Л.Зайцева Национальной академии медицинских наук Украины».
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, награда, харьков
 
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