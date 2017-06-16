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16.06.2017  15:28   

Офис Харьковщины в Вашингтоне организовал первый саммит по кибербезопасности в Киеве

Участие в саммите Global Cybersecurity Summit - 2017, который состоялся 14-15 июня, приняли более пятисот представителей из 25 стран мира.


// ХОГА

Участники форума - представители сферы государственного аппарата, бизнеса и дипломатического корпуса - обсудили актуальные вопросы, стоящие сегодня перед национальной экономикой и правительствами стран в сфере киберзащиты критической инфраструктуры, развития современных оборонных технологий, противодействия кибершпионажу и хакерским атакам на избирательные системы и тому подобное.

Как отметили топ-спикеры форума, Украина стала «полигоном для испытания новейшего кибервооружения России» и одним из первых государств, подвергшихся массированным хакерским атакам на объекты энергетики, банковского сектора, транспорта, здравоохранения и других ключевых сфер. Именно поэтому опыт украинских специалистов сегодня является важным для многих стран.

В частности, Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что кибератаки на энергетическую систему Украины в 2015 году были первыми в мире.

«Украинские специалисты вынесли из этого урок, и в декабре 2016 года украинская энергосистема уже выдержала и успешно отразила кибератаку. Как мы знаем, подобным нападениям подверглись и Минобороны, Министерство транспорта. США выражают благодарность украинским экспертам за возможность обмена информацией по киберугрозам, которая помогла Америке защититься от аналогичных атак, направленных против государственных и правительственных учреждений», - отметила посол США.

В целом в мероприятии приняли участие ведущие специалисты из 25 стран мира, в частности - США, Израиля, Швеции, Швейцарии, Польши, Украины и других.

Global Cybersecurity Summit - 2017 стал самым представительным форумом в области кибербезопасности в Восточной Европе на сегодня.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  оофис харьковщины, харьков
 
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