16.06.2017 15:17

Грабителя с гранатой, нападавшего на кредит-кафе, будут судить

Харьковская местная прокуратура №1 передала в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Чернигова.



khar.gp.gov.ua

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, мужчине инкриминируется совершение разбойного нападения, соединенного с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что в марте 2017 года, злоумышленник зашел в помещение одного из кредит-кафе в Холодногорском районе города. Угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал от сотрудницы деньги. Женщина отдала почти 2 тысячи гривен - все, что было в кассе. Нападающий забрал средства и скрылся. Задержали его в течении недели в городе Днепр», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, правоохранители установили причастность злоумышленника к другим разбойным нападениям на кредитные учреждения на территории Украины, в частности, в Харькове. Сейчас производство находятся на рассмотрении суда.

По ходатайству прокуратуры суд взял подозреваемого под стражу. Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.