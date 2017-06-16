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16.06.2017  15:17   

Грабителя с гранатой, нападавшего на кредит-кафе, будут судить

Харьковская местная прокуратура №1 передала в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Чернигова.


khar.gp.gov.ua
Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, мужчине инкриминируется совершение разбойного нападения, соединенного с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
 
«Досудебным расследованием установлено, что в марте 2017 года, злоумышленник зашел в помещение одного из кредит-кафе в Холодногорском районе города. Угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал от сотрудницы деньги. Женщина отдала почти 2 тысячи гривен - все, что было в кассе. Нападающий забрал средства и скрылся. Задержали его в течении недели в городе Днепр», - информируют в пресс-службе прокуратуры. 
 
Кроме того, правоохранители установили причастность злоумышленника к другим разбойным нападениям на кредитные учреждения на территории Украины, в частности, в Харькове. Сейчас производство находятся на рассмотрении суда.
 
По ходатайству прокуратуры суд взял подозреваемого под стражу.  Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  грабитель, граната, харьков
 
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