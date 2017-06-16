16.06.2017 17:24

Геннадий Кернес поздравил медиков города с профессиональным праздником (ФОТО)

Праздничный прием по случаю Дня медицинского работника Украины прошел сегодня, 17 июня, в малом зале Харьковского городского совета.



city.kharkov.ua

В первую очередь мэр Харькова Геннадий Кернес пожелал медикам крепкого здоровья.

«Я, как никто другой, могу сказать, что врачи - это смелые люди, особенно врачи, которые сегодня оперируют воинов, получивших серьезные ранения в зоне АТО. Вы смелые и целеустремленные люди, спасибо вам за ваш труд! Желаю вам, чтобы новые реформы, которые коснутся в ближайшее время сферы здравоохранения, не нарушили тот баланс отношений, который сложился у вас с пациентами», - отметил Геннадий Кернес.

Городской голова также подчеркнул, что городской совет продолжит поддерживать и развивать систему здравоохранения в Харькове.

«Вы должны быть уверены, что мы не свернем с пути постоянной финансовой поддержки системы здравоохранения, приобретения нового оборудования, проведения ремонтных работ в медицинских учреждениях города. Будем привлекать в эту сферу инвесторов. И если в Украине произойдет реформа и вы захотите стать самостоятельными, я думаю, что вы семь раз отмерите и один раз отрежете. Уверен, в этом процессе вы поступите правильно», - подытожил Геннадий Кернес.

С Днем медицинского работника врачей также поздравила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«У меня есть ощущение, что мы - одна команда. Спасибо вам за то, что мы делаем общее дело. Здоровья вам, удовлетворения от вашего труда и всех благ. В городском совете есть понимание того, что происходит в области здравоохранения в целом в государстве. Мы об этом очень беспокоимся, поскольку боимся что-либо потерять или разрушить в этой сфере. Надеюсь, все новые шаги мы будем делать осторожно, скрупулезно продумывая каждое решение», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Вице-мэр вручила руководителям медицинских учреждений, терапевтам, хирургам, стоматологам и медсестрам Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности Харьковского городского головы.