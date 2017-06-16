16.06.2017 18:21

Франко Фальчинелли поблагодарил Геннадия Кернеса за подготовку Харькова к чемпионату Европы (ФОТО)

Президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли лично поблагодарил Харьковского городского голову Геннадия Кернеса за отличную подготовку Харькова к Чемпионату Европы по боксу 2017 года.



city.kharkov.ua

Во время сегодняшней встречи, в которой также приняли участие президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, первый вице-президент ФБУ Дмитрий Шенцев и исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун, стороны высоко оценили усилия городской власти и боксерских организаций, которые принимали участие в подготовке к проведению чемпионата.

Как отметил Владимир Продивус, Харьков превращается в еще одну столицу бокса Украины, поскольку уже не раз доказал, что может проводить крупные соревнования на достойном уровне. Так, в прошлом году в Харькове прошла матчевая встреча «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса, а также чемпионат Украины среди мужчин, что дало харьковчанам значительный опыт в подготовке крупных международных боксерских соревнований.

В знак признательности за содействие и поддержку в организации чемпионата Европы Франко Фальчинелли пригласил Геннадия Кернеса принять участие в заседании исполкома EUBC, которое пройдет в Харькове 22 июня при участии президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), доктора Чинг-Куо Ву.