17.06.2017 16:54

Руководитель ХОГА отметила лучших медработников Харьковщины (ФОТО)

17 июня Юлия Светличная встретилась с медиками из больниц Харькова и районов области.



kharkivoda.gov.ua

Во время мероприятия, прошедшего в стенах Харьковской областной клинической больницы , руководитель облгосадминистрации поздравила медицинских работников с профессиональным праздником, а также вручила лучшим представителям сферы здравоохранения грамоты и благодарности главы ХОГА.

«В наших сердцах медицинские сотрудники не раз в год, а все время, всю жизнь. Особенно – в тяжелые минуты, - сказала Юлия Светличная. - Спасибо за ваш труд, за вашу любовь к своей работе! Я желаю жителям Харьковской области - здоровья, вам и вашим семьям - мира, благополучия, побольше благодарных пациентов, поменьше тяжелой работы и побольше добра. Любви вам в сердце!»

Глава ХОГА заверила, что сфера здравоохранения продолжит получать поддержку руководства области. В 2017 году продолжится процесс приобретения нового оборудования для больниц областного центра и районов. Также продолжается работа над получением финансирования от Европейского инвестиционного банка для проведения ремонтов в 14 областных больницах.

«Мы предоставили все бумаги и все проекты. Я уже общалась с руководством Европейского банка. Настойчиво добиваюсь этого финансирования», - подчеркнула Юлия Светличная.

Главврач областной клинической больницы Богдан Федак в свою очередь поблагодарил главу ХОГА за внимание к развитию медицинской сферы и труду медиков.

«С вашей поддержкой мы любую реформу в Харьковской области проведем без проблем. А то медицинское оборудование и финансирование, которые мы получаем благодаря вам, позволит еще выше поднять и без того неплохой уровень медицины области, чтобы наши пациенты получили диагностическую и врачебную помощь на самом высокой уровне», - отметил Богдан Федак.

Среди медработников, получивших награды из рук главы области, - главврач Балаклейской ЦРБ Марина Руденко. Она подчеркивает: награду считает не только своей, но принадлежащей всем медикам Балаклейщины, которые проявили высокий профессионализм во время ЧС на 65-м арсенале.

«Мы очень благодарны вам, Юлия Александровна, и команде профессионалов, которую вы возглавляете, за такую оперативную работу в момент, когда произошла чрезвычайная ситуация, - сказала Марина Руденко. – Считаем, что именно благодаря вашему вниманию, вашему личному присутствию и координации действий всех структур, ситуацию удалось взять под контроль с первых же минут. И она остается под контролем. Это почувствовали все жители нашего города, в том числе и медицинские работники».