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19.06.2017  09:37   

Порошенко поручил поднять пенсии и отменить налогообложении их

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров осенью поднять пенсии и отменить их налогообложение.


Порошенко поручил поднять пенсии и отменить налогообложении их

Соответствующее поручение Порошенко сделал на Нацсовете реформ, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Президент на Нацсовете реформ поручил правительству уже осенью поднять пенсии, отменить налогообложение пенсий и все ограничения для работающих пенсионеров", - написал он.

"Повышение минимальной пенсии произойдет в этом году, и я думаю, что можно рассмотреть возможность перенести это с декабря на ноябрь или даже на октябрь", - сказал президент.

"Отдельный вопрос - ограничение пенсий для работающих пенсионеров. Я подчеркиваю, что на сегодняшний день мы заинтересованы в том, чтобы пенсионеры продолжали работать. И не надо их выжимать с рабочих мест. Думаю, что неоправданным является ограничение пенсий работающим пенсионерам и налогообложение пенсий", - добавил он.
Также президент заявил, что уже в этом году можно сделать осовременивание пенсий.

Ранее Министерство социальной политики представило новую формулу расчета пенсий.
 

Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  порошенко, пенсии
 
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